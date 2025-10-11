VÍDEO: Perfil “UFC Ceasa RJ” viraliza com vídeos de brigas entre trabalhadores

Foto:Reprodução | Página com mais de 75 mil seguidores expõe rotina de confusões e confrontos físicos na maior central de abastecimento do estado.

Um perfil no Instagram chamado @UFC_CeasaRJ tem viralizado ao publicar dezenas de vídeos de brigas entre trabalhadores da Ceasa, a maior central de abastecimento do Rio de Janeiro, localizada em Irajá, na Zona Norte da capital.

Com mais de 75 mil seguidores e quase 200 publicações, a página brinca com a sigla da liga de lutas UFC (Ultimate Fighting Championship) e mostra confrontos físicos em diversos pontos do mercado — entre bancas, carrinhos de carga, estacionamentos e até dentro de lanchonetes.

Os vídeos acumulam milhares de visualizações e transformaram a rotina da Ceasa em um verdadeiro “Clube da Luta” da vida real.

“Todos os dias, uma luta diferente”

Na descrição do perfil, a frase resume o conteúdo que atrai curiosos de todo o país:

“Todos os dias, uma luta diferente. 90% das brigas são no calor do momento. Depois, estão todos trabalhando normalmente.”

Segundo um trabalhador ouvido pela reportagem, as confusões acontecem por motivos banais: disputa por espaço, clientes, fofocas e até sumiço de marmita.

“As brigas são quase sempre entre carregadores. Um vem com o carrinho cheio e o outro não quer deixar passar. Aí o pau quebra”, contou, sob anonimato.

Ele também afirmou que há casos em que os confrontos são “com hora marcada”, lembrando o filme “Te Pego Lá Fora” (1987):

“Às vezes, o cara promete: ‘te pego no fim do expediente’, e cumpre.”

Brigas viram espetáculo nas redes sociais

Nos comentários das publicações, seguidores analisam os golpes como se fossem lutas profissionais. Há quem descreva os brigões com linguagem de jiu-jítsu e outros que encaram as cenas com humor.

“Pra trabalhar na Ceasa tem que ter artes marciais”, escreveu um internauta. “O único emprego em que o cara briga e não é mandado embora”, ironizou outro.

Enquanto uns tratam como diversão, outros criticam a violência e a falta de condições dignas de trabalho.

“Enquanto não acontecer uma tragédia, ninguém vai parar de filmar”, alertou uma seguidora.

VEJA VÍDEO:

Ceasa-RJ pode ser responsabilizada

De acordo com a advogada trabalhista Sandra Morais, se as brigas acontecem durante o expediente e dentro do local de trabalho, a Ceasa-RJ ou as empresas permissionárias podem ser responsabilizadas por omissão.

“A empresa deve garantir segurança e integridade física aos empregados. Se há histórico de desentendimentos e nenhuma medida preventiva, ela responde civilmente pelos danos”, explicou.

A CLT (artigo 157) reforça que cabe ao empregador cumprir e fiscalizar as normas de segurança no ambiente de trabalho.

Código de conduta e medidas disciplinares

O Código de Conduta Ética e Integridade da Ceasa-RJ exige que todos os colaboradores ajam com respeito, urbanidade e dignidade.

Comportamentos que atentem contra esses valores podem resultar em censura formal, suspensão ou demissão.

A Ceasa também mantém canais de denúncia anônimos, voltados à prevenção de conflitos e práticas antiéticas.

