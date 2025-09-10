VÍDEO: Piloto de parapente é resgatado de helicóptero após pouso de emergência

(Foto: Reprodução) – Um piloto de parapente precisou ser resgatado nesta terça-feira (9) após realizar um pouso de emergência no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A operação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e o apoio aéreo da Polícia Militar, que utilizou a aeronave Pegasus 09. Imagens divulgadas pela corporação mostram o momento em que os socorristas sobrevoam a área, localizam o esportista e o transportam em segurança para dentro do helicóptero.

Após o resgate, o piloto foi levado até o centro da cidade, onde recebeu atendimento pré-hospitalar dos bombeiros. Ele sofreu apenas escoriações na perna e não precisou ser encaminhado ao hospital.

VEJA O VÍDEO:

