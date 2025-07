VÍDEO: Pit-bull ataca mães e filhas no meio da rua em cidade de Pernambuco

Reprodução/X | O caso aconteceu na manhã dessa segunda-feira (28) na cidade e de Iguaracy, no sertão pernambucano.

Duas mães e suas filhas, de 2 e 3 anos de idade, passaram por um momento de tensão na manhã dessa segunda-feira (28/7) em Iguaracy, no sertão de Pernambuco, ao serem atacadas por um cachorro da raça pit-bull. No momento do ataque, elas estavam aguardando o transporte escolar das crianças.

O caso foi registrado por câmeras de segurança da localidade. É possível ver o momento em que o animal aparece em um terreno baldio em frente à casa onde as mulheres e as crianças aguardam o transporte. O pitbull atravessa a rua e se aproxima das crianças, que logo são puxadas pelas mães.

O animal insistiu no ataque e fez com que uma das mães se desequilibrasse com a filha no colo. Logo após isso, o cachorro morde diversas vezes a perna da mulher, que é ajudada por um familiar. Ele dá chutes para espantar o animal, que estava quase em cima das vítimas.

Um motociclista, um passageiro e um motorista que passavam pelo local deixaram seus veículos para ajudar no resgate. Eles imobilizaram o animal e o levantaram. Após o ataque, as crianças seguiram para a escola e a mãe atacada na perna foi levada ao hospital da cidade para passar por exames.

O marido da mulher que conseguiu escapar do ataque, Bruno Lopes, de 38 anos, contou que o animal foi resgatado pela prefeitura e passará por exames.

“O pessoal da prefeitura pegou, fez até exames nele e tudo mais. E pelo que a gente soube, ele vai ficar em observação, até para ver se questão de raiva e tudo mais. Fiz um Boletim de Ocorrência e a cidade é muito pequena, provavelmente a gente conhece o dono do animal. A gente não teve prejuízo muito grande, só a minha cunhada que ficou ferida na perna”, relatou.

Pernambuco conta com uma lei criada em 18 de novembro de 2003, alterada em 2021, que estabelece critérios de responsabilidade para a criação, o registro, o manejo e a condução de cães das raças Pitbull, Pitbull Terrier, Dobermann e Rottweiler. Outros cachorros com perfil anti-social devem seguir a mesma norma.

A lei prevê estruturação correta dos espaços reservados para os animais, impedindo a fuga deles ou o contato com pessoas sem supervisão; a condução correta dos cães em espaços públicos, que só deve ser feita por maiores de idade com o uso de equipamentos de contenção, como guias curtas, coleiras de controle, focinheiras e outros dispositivos; além do registro obrigatório dos cães das raças Pitbull e Rottweiler, em órgão estadual responsável.

O tutor que não cumprir a lei pode pagar uma multa que varia entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, além de ter o animal apreendido e responsabilização civil e criminal. Em caso de reincidência, o valor da punição é dobrado.

Veja vídeo:

Fonte: Diário de Pernambuco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/11:39:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...