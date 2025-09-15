VÍDEO: Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal no interior do Amazonas

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal em Humaitá — Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou uma operação nos municípios de Humaitá e Manicoré, no interior do Amazonas, na manhã desta segunda-feira (15). A ação tem como alvo a destruição de dragas utilizadas no garimpo ilegal no Rio Madeira.

De acordo com a PF, até às 12h desta segunda-feira foram contabilizadas 71 dragas destruídas. Não há informações sobre prisões, mortos ou feridos.

Imagens registradas pela Rede Amazônica mostram que a orla de Humaitá foi isolada, com a presença de agentes da Força Nacional. Em outro ponto, é possível ver destroços que seriam resultado de um confronto.

A ação integra os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Federal desde 2023 no combate à mineração ilegal na região. Neste ano, a novidade é a atuação coordenada entre diferentes forças de segurança pública, coordenadas pelo Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), e o Poder Judiciário.

STJ rejeitou pedido contra uso de explosivos

A operação acontece uma semana depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitar um pedido da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para impedir a Polícia Federal de usar explosivos na destruição de balsas de garimpo no Rio Madeira, especialmente na região de Humaitá.

No pedido, a Defensoria argumentou que o uso de explosivos transforma a área em uma “zona de guerra” e fere direitos fundamentais, como moradia e devido processo legal.

Ao analisar o caso, o ministro Francisco Falcão entendeu que não há provas suficientes para indicar ilegalidade ou abuso nas operações realizadas pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal.

Fonte: g1 AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/16:57:31

