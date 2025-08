Vídeo: Polícia localiza caminhonete de criminosos que assaltaram agência do Sicredi em MT; caçada pelos bandidos continua

Foto: Reprodução | Quadrilha invadiu agência em Brasnorte e fez dois reféns durante a ação; operação mobiliza forças de segurança na região

A caminhonete utilizada na fuga do grupo de criminosos armados que invadiu a agência do banco Sicredi, em Brasnorte (MT) foi localizada no final da tarde desta quinta-feira (31). A operação de busca continua com intensa mobilização das forças de segurança.

Leia mais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), está oferecendo todo apoio com recursos e logística para auxiliar nas buscas.

De acordo com o comandante do 7º Comando Regional (7º CR), tenente-coronel PM Murilo Franco de Miranda, dezenas de policiais militares estão mobilizados e atuam em barreiras e pontos estratégicos de bloqueio. A operação conta com o apoio de equipes de Juína, Juara, Campo Novo do Parecis, Brasnorte e da Força Tática do próprio comando regional.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi acionado, com reforço aéreo do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) e suporte de efetivos vindos de Sinop e Alta Floresta.

Dois funcionários da Cooperativa Sicredi foram feitos reféns por criminosos armados durante o assalto à unidade localizada.

A ação, que seguiu o modus operandi do chamado “Novo Cangaço”, deixou a agência danificada e provocou pânico na cidade. As vítimas já foram liberadas e passam bem. Por conta da ação criminosa, a agência está fechada, sem previsão para reabrir.

O governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), informou que está dando apoio incondicional com meios e recursos para a Polícia. Disse ainda que dezenas de militares estão distribuídos na região em pontos de bloqueio e barreiras para tentar capturar os assaltantes.

Fonte: Olhar Direto

