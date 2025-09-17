VÍDEO: Polícia prende primeiro suspeito de envolvimento na execução de ex-delegado em São Paulo

(Foto:Reprodução) – As viaturas foram para a Baixada Santista.

Uma operação está em andamento em busca de dois suspeitos identificados. Um deles já foi detido. Celulares e documentos foram apreendidos na ação

Um dos suspeitos de ter participado da execução do ex-delegado-geral de Polícia, Ruy Ferraz Fontes, foi detido em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele chegou ao DHPP com o rosto coberto e em silêncio.

A Polícia ainda não detalhou quem é o indivíduo ou qual foi o papel dele na execução do delegado aposentado. A Polícia de São Paulo realiza uma operação desde o começo da manhã desta quarta-feira para localizar os dois suspeitos identificados.

A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de prisão temporária que foram feitos pela polícia. Eles foram identificados pela Polícia de São Paulo após a perícia de um dos carros usados pelos crimonosos. Segundo a Polícia, um deles tem histórico de ligação com o crime organizado.

Ruy Ferraz Fontes foi sepultado, na tarde dessa terça-feira (16), depois do velório que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O governador de São Paulo disse que Ruy Ferraz Fontes não havia solicitado uma escolta ao estado, mesmo tendo sido jurado de morte pelo PCC.Tarcísio de Freitas propôs uma discussão agora para alterar o procedimento, tornando as escoltas automáticas e as autoridades que tenham ameaça comprovada pelo Estado.

“A gente tem que pensar sim na proteção dessas autoridades, dessas famílias, de pessoas que dedicaram a vida ao combate ao crime organizado e que merecem esse amparo do Estado. Porque a gente sabe que a memória não vai embora. Então quem se dedicou a vida toda merece ter sim esse olhar e a gente precisa regulamentar isso para, inclusive, ter o amparo para poder fazer esse tipo de proteção. A ideia é de ser automático. A pessoa se desliga do cargo e ela ter, já contar com um efetivo policial, com escolta, com segurança”.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, recusou o apoio oferecido pelo Ministério da Justiça para que a Polícia Federal atue nas investigações do assassinato do ex-delegado-geral do estado. Durante o velório do delegado Ruy, o secretário alegou que o aparato do estado é 100% capaz de dar a resposta necessária para o caso.

“Agradecemos o apoio da Polícia Federal, porém, no momento todo o aparato do estado aqui é 100% capaz de dar a pronta resposta necessária. Tanto é que em pouquíssimas horas o primeiro indivíduo já foi identificado, qualificado. Os policiais não pararam de trabalhar e não vão parar de trabalhar”.

Em Brasília, um dia após o assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, o governo federal anunciou que pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto que garante proteção a agentes públicos, inclusive após a aposentadoria. Essa informação foi dada pelo secretário nacional de Justiça, Mário Sarrubo, após a participação em um seminário sobre segurança pública.

“É um projeto de lei que trabalha modificações na lei das organizações criminosas e ele prevê a proteção a agentes públicos, a testemunhas até mesmo e para os agentes públicos especificamente até mesmo após a aposentadoria. É algo necessário, é muito importante. Já era uma previsão do debate que foi produzido a partir da construção desse projeto legislativo. O ministro Lewandowski deve apresentar em algumas semanas ao presidente da República e acreditamos que ele vá ao Congresso Nacional.”

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi sepultado, na tarde dessa terça-feira (16), após o velório da Assembleia Legislativa de São Paulo. Durante o momento do ataque, que aconteceu na Praia Grande, em São Paulo, ele dirigia o carro da esposa porque o veículo dele estava na oficina para blindagem.

Fonte: CBN/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/07:00:00

