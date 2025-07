VÍDEO: Polícia resgata 160 mulheres vítimas de exploração sexual

Guarda Civil Espanhola no resgate às mulheres | Reprodução/Guarda Civil Espanhola

Vítimas eram vigiadas por câmeras e mantidas em quartos sem ventilação.

O tráfico de pessoas para exploração sexual continua sendo uma das formas mais cruéis de crime organizado no mundo. Na Espanha, uma megaoperação policial revelou a gravidade desse cenário ao resgatar 160 mulheres mantidas em condições degradantes em diversas províncias do país.

A maioria das vítimas é composta por sul-americanas. Elas eram forçadas a permanecer em bordéis clandestinos, sob vigilância constante por câmeras de segurança. Segundo as autoridades, as mulheres tinham apenas duas horas diárias de liberdade e eram submetidas a punições e multas por motivos diversos.

A operação envolveu uma força-tarefa da Guarda Civil, Polícia Nacional e Vigilância Aduaneira. As investigações começaram após o depoimento de três mulheres que conseguiram denunciar o esquema. Desde então, 37 pessoas foram presas, e nove seguem em prisão preventiva.

Quartos trancados e drogas oferecidas a clientes

As imagens da operação revelam portas trancadas com grades, ambientes pequenos, sem ventilação adequada, e completa ausência de condições mínimas de dignidade. As vítimas eram cobradas por valores diversos, até mesmo por produtos básicos ou atrasos.

O serviço sexual era anunciado na internet por meio de sites especializados, e os responsáveis pelos bordéis também ofereciam entorpecentes aos clientes, de acordo com as investigações.

Organização criminosa com estrutura definida

A polícia detalhou que o grupo criminoso operava com uma estrutura hierárquica bem definida. No topo estavam os donos ou arrendatários dos imóveis; em seguida, os supervisores, responsáveis por controlar o dinheiro e repassar lucros aos chefes. Vigilantes, motoristas e traficantes completavam o esquema.

As autoridades seguem investigando o caso e não descartam novas prisões. O caso reacende o alerta internacional sobre as redes de tráfico humano e a necessidade de políticas mais efetivas de prevenção e acolhimento das vítimas.

Veja vídeo:

LEIA MAIS- Tráfico sexual de brasileiras na Europa é investigado pela PF

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/08:40:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...