VÍDEO: Polícia resgata menina de 9 anos desaparecida no RS; suspeito é linchado por populares

Foto: Reprodução | Uma menina de nove anos, desaparecida desde a tarde de terça-feira (25), foi encontrada na manhã desta quarta-feira (26) em um cativeiro no porão de um estabelecimento comercial em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O resgate foi realizado pela Brigada Militar (BM) após intensas buscas na região.

A criança havia sumido enquanto brincava em uma pracinha na Rua São Marcos, no bairro Parque dos Presidentes. Durante as diligências, a equipe de inteligência da BM recebeu informações de que ela havia entrado em um estabelecimento e não foi mais vista saindo. Ao chegarem ao local indicado, os policiais ouviram gritos e localizaram a menina trancada em um alçapão de concreto, coberto por caixas de cerveja empilhadas.

A vítima relatou ter sido abusada pelo dono do estabelecimento, um homem de 61 anos, que possuía um extenso histórico criminal, incluindo feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículo, maus-tratos a animais e lesão corporal. A menina foi imediatamente resgatada e encaminhada para atendimento médico.

Revoltados com o crime, populares invadiram o local e atacaram o suspeito com pedradas e garrafadas. Mesmo com a intervenção da polícia, o homem foi espancado e gravemente ferido. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Durante a confusão, um policial militar ficou ferido no braço ao ser atingido por garrafas lançadas pela multidão.

Veja imagens do resgate:

Fonte: Fonte: Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/14:09:43

