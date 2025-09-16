VÍDEO: Polícia rodaviária federal aprende 240 M³ de madeira ilegal na BR – 153 em São Geraldo do Araguaia (PA)

(Foto: Reprodução) – As três cargas não possuíam a documentação que comprovasse a legalidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 240 m³ de madeira ilegal durante fiscalização no quilômetro 150 da BR-153, em São Geraldo do Araguaia, no Pará.

O flagrante ocorreu por volta das 18h30, quando os agentes abordaram três caminhões: um Volvo/FH com 96 m³, um Mercedes-Benz/LS com 60,48 m³ e um DAF/XF com 84 m³, todos carregados com madeira serrada.

Durante a inspeção, foi constatado que todas as cargas não possuíam a documentação que comprovasse a legalidade.

Diante dos fatos, as cargas foram encaminhadas para a Secretaria Municipal de Agricultura (SEAGRI).

Os condutores assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e se comprometeram a comparecer em juízo, quando solicitados, em tese, por crime ambiental.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/16:34:51

