Vídeo: policiais agridem homem durante abordagem e quebram câmera de segurança que flagrou agressão, no Ceará

Policiais agridem homem durante abordagem e quebram câmera de segurança que flagrou agressão, no Ceará. — Foto: Reprodução

Três agentes da Polícia Militar foram flagrados agredindo com tapas e joelhada um homem em Graça, na região norte.

Um homem foi agredido por policiais militares durante uma abordagem no município de Graça, interior do Ceará. O caso aconteceu neste sábado (10). Durante a abordagem, os agentes percebem que há uma câmera de segurança filmando a ação, então quebram o equipamento (veja no vídeo abaixo).

No entanto, havia uma segunda câmera próximo ao local, que não foi danificada. Nos vídeos, é possível ver o momento em que um homem caminhava pela rua quando foi abordado por uma equipe da Polícia Militar com três agentes.

Eles rendem o homem e passam a agredi-lo. Um primeiro policial deu um tapa no rosto do homem. Depois, um segundo policial deu dois tapas no homem. Por fim, o primeiro policial voltou a agredir a vítima, com uma joelhada na barriga que derrubou o homem no chão. Em seguida, eles prenderam o homem no carro da Polícia Militar.

A vítima, que não vai ser identificada, disse que estava saindo da casa de um colega quando foi abordada. O homem assumiu que estava com uma quantidade de drogas no bolso. Ele disse ainda que, após ser colocado na viatura, os policiais o levaram para uma área de mata e continuaram as agressões. O homem disse, inclusive, temer pela própria vida pois foi ameaçado de morte pelos agentes.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que teve conhecimento de um vídeo que circula nas redes sociais e mostra uma abordagem policial no município de Graça. A corporação disse que os fatos estão sendo apurados por meio de procedimento administrativo instaurado para averiguar as circunstâncias da ocorrência e a conduta dos policiais envolvidos.

“A PMCE reitera que não compactua com desvios de conduta e que todas as ações de seus integrantes devem observar os princípios legais e o respeito aos direitos humanos. A corporação permanece à disposição para colaborar com os esclarecimentos necessários, reforçando seu compromisso com a legalidade, a transparência e a atuação em conformidade com os preceitos éticos que regem a atividade policial militar”, complementou.

A corporação não repassou informações sobre o homem agredido, como se ele responde a algum processo criminal ou foi detido em flagrante por algum crime.

Veja o vídeo abaixo:

