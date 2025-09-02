Vídeo: Policial militar tenta matar ex-namorada a tiros, em Manaus; outra mulher também foi baleada

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (1°), na rua Itiquira, bairro Cidade Nova.

Um policial militar, ainda não identificado, tentou matar a ex-namorada a tiros na madrugada desta segunda-feira (1°), em Manaus, após uma crise de ciúmes. O ataque aconteceu na rua Itiquira, bairro Cidade Nova, Zona Norte, e durante a ação uma outra mulher, de 47 anos, também foi baleada. Ambas foram socorridas e passam bem. O suspeito fugiu do local.

De acordo com testemunhas, o policial e a vítima, Márcia Fernanda, de 36 anos, estavam separados há um mês, e ele não aceitava o fim do relacionamento. O vídeo registrado por populares mostra o suspeito perseguindo a ex-companheira ao redor de um carro antes de disparar duas vezes contra ela. Em seguida, ele atirou contra a varanda da casa onde familiares e amigos da vítima estavam, atingindo a sogra do dono do imóvel.

A vítima precisou passar por cirurgia e está estável, enquanto a outra mulher aguarda procedimento médico, também em estado estável. Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o suspeito tentou invadir a residência, mas não conseguiu, e permanece foragido. A corporação informou que trabalha em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para localizá-lo e efetuar a prisão.

A PMAM destacou ainda que foi aberto um procedimento administrativo na Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) para apurar a tentativa de feminicídio contra as duas mulheres.

Veja a nota da PM do Amazonas na íntegra:

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) repudia de forma veemente o ato cometido por um de seus agentes, na madrugada desta segunda-feira (1), no bairro Nova Cidade, zona norte e já trabalha, de forma conjunta com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), para realizar a prisão do suspeito. Além da prisão, um procedimento administrativo foi instaurado na Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da PMAM para investigar a tentativa de feminicídio contra duas mulheres, de 36 e 47 anos.

O comando da PMAM reforça que tal ato não corresponde aos valores da instituição, não compactuando com nenhum desvio de conduta e ações de violência praticadas pelos seus agentes, atuando para que os autores sejam devidamente punidos.

Com os procedimentos em curso, mais informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar o trabalho policial.

Fonte: Estado do Pará Online /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/08:23:38

