Vídeo: Ponte de madeira desaba e caminhão cai dentro de rio no Maranhão

Acidente aconteceu entre as cidades de Fernando Falcão (MA) e Mirador (MA) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente aconteceu na sexta-feira (24), entre as cidades maranhenses de Fernando Falcão e Mirador. Estrutura rompeu enquanto o caminhão de carga passava por ela. Motorista do veículo sofreu ferimentos leves.

Uma ponte de madeira desabou, na sexta-feira (24), e provocou a queda de caminhão de carga no rio Alpergatas entre os municípios de Fernando Falcão e Mirador, a 554 km de São Luís. O acidente aconteceu enquanto o veículo passava pela estrutura.

O caso foi registrado por um morador da região. Nas imagens, é possível ver o caminhão trafegando pela extensão da ponte quando quase no final da travessia, a estrutura colapsa e o veículo cai no rio.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves, foi resgatado com vida e encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico. O nome dele não foi divulgado.

A ponte fica localizada próximo à MA-272 e é utilizado por moradores e motoristas da região para deslocamento e o transporte de cargas.

Moradores alegam que a ponte de madeira já apresentava sinais de desgastes há pelo menos 90 dias. Segundo testemunhas, após o acidente, o caminhão foi arrastado pela correnteza do rio.

Veja vídeo:

