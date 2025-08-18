Vídeo: prefeito de Macapá agride jornalista durante vistoria em obra

Vídeo registrou momento em que prefeito agrediu jornalista na manhã deste domingo (17) • Reprodução

Caso aconteceu após prefeito ser questionado sobre atraso na construção de hospital; em nota, prefeitura negou agressão e afirmou “não tolerar” violência

O prefeito de Macapá (AP), Dr. Furlan (MDB) é acusado de agredir um jornalista na manhã deste domingo (17) durante a vistoria de uma obra, na zona norte da capital amapaense. Populares que estavam no local registraram o momento, que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que o jornalista Heverson Castro aborda Furlan e o questiona sobre o atraso na obra do novo Hospital Municipal, iniciada em 2023. Entretanto, sem responder a pergunta, o prefeito segue caminhando quando, de repente, avança em outro jornalista, que acompanhava Heverson, aplicando-o um “mata-leão”.

Após a agressão, o prefeito tenta justificar, afirmando ao jornalista que foi “provocado” pela equipe, que responde dizendo que apenas estavam fazendo o trabalho de imprensa.

Na confusão, duas mulheres, funcionárias da prefeitura alegaram terem sido agredidas pelos jornalistas, que receberam voz de prisão e foram levados até a Delegacia de Crime Contra a Mulher

O advogado que representa os profissionais informou que Heverson, que estava sob custódia desde a manhã deste sábado deverá ser solto após assinar um Termo Circusntanciado, registro feito em ocorrências de menor potencial ofensivo.

A defesa também afirmou os vídeos “demonstram que não houve essa agressão a essas mulheres e que, na verdade, quem foi agredido foi o jornalista Iran Froes e depois o senhor Everson pelos policiais”

“Os guardas municipais que o prenderam e passaram a agir com abuso de autoridade (…). Tudo isso em franco desrespeito às prerrogativas profissionais dos jornalistas que estavam ali buscando a informação e agindo com total liberdade de expressão”, disse.

Em nota, a Prefeitura de Macapá se defendeu e afirmou que Herveson, acompanhado de sua equipe, “interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente”.

No comunicado, a administração também reiterou que “não tolera nenhum tipo de violência”.

