Vídeo: PRF apreende 40 kg em barras de ouro avaliadas em R$ 20 milhões, em Altamira (PA)

PRF apreende 40kg de ouro maciço ilegal no Pará. — Foto: Reprodução / PRF

Em menos de 48 h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez as duas maiores apreensões de ouro da história da corporação. A primeira delas e maior, foi em RR, na segunda-feira (4). A segunda foi o flagrante desta quarta-feira (6), em Altamira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (6), em Altamira (PA), cerca de 40 kg de ouro em barras, avaliados em R$ 20 milhões, que eram transportados em uma caminhonete pela BR-230, a Transamazônica.

É a segunda maior apreensão de ouro da história das rodovias federais, segundo a PRF. A primeira ocorreu na segunda-feira (4) em Roraima. De acordo com a PRF, o material apreendido nas duas ocorrências, somado, é avaliado em mais R$ 80 milhões.

O carro flagrado em Altamira, um Mitsubishi Eclipse, tinha quatro ocupantes, sendo dois adultos, um adolescente e uma criança, de acordo com a PRF. Os adultos foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) e o adolescente, e as crianças, para as autoridades competentes.

Apreensão em Roraima

A outra grande apreensão de ouro foi registrada, em menos de 48 horas, em Roraima. Os policiais rodoviários federais encontraram 103 kg de ouro transportados em uma caminhonete na rodovia BR-401, em Boa Vista (RR), na segunda-feira (4).

Leia mais:

O motorista, o empresário Bruno Mendes de Jesus, 30 anos, de Rondônia, foi preso, e o material apreendido. No carro, estavam ele, a mulher e um bebê de 9 meses. Bruno passou por audiência de custódia, teve prisão preventiva decretada e foi levado à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc).

Os agentes suspeitaram de inconsistências na documentação apresentada por Bruno e decidiram fazer uma busca mais detalhada no carro, uma Hilux. Foi então que localizaram as barras de ouro escondidas parte no painel e em outros compartimentos do veículo.

Os dois estados onde ocorreram as apreensões fazem parte da Amazônia Legal e sofrem com a degradação do garimpo ilegal, especialmente em territórios indígenas.

Vídeo:

Fonte: g1 PA/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/18:59:30

