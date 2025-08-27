VÍDEO: PRF apreende mais de 54kg de drogas em Novo Progresso Pará

Foto: Reprodução | A equipe do Jornal Folha do Progresso acompanhou com exclusividade uma apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, em Novo Progresso (PA), nesta terça-feira, 26 de agosto de 2025, por volta das 18h55min.

De acordo com informações repassadas pela PRF à reportagem, os agentes realizavam patrulhamento de rotina no trecho entre Itaituba e Novo Progresso quando, nas proximidades do Posto Badajoz, um veículo VW Saveiro de cor branca, chamou a atenção ao realizar uma ultrapassagem perigosa, em alta velocidade, sobre a faixa contínua amarela.

Diante da infração e da atitude suspeita, a equipe decidiu realizar a abordagem. Durante a fiscalização, os policiais perceberam que os dois ocupantes do carro demonstraram extremo nervosismo, o que levou à inspeção da carga que era transportada na carroceria do veículo.

O utilitário estava carregado com diversas espigas de milho. No entanto, ao remover parte da carga, os agentes encontraram 54,395 kg de substância análoga a maconha , que estavam escondidos sob os grãos. A descoberta surpreendeu a equipe, já que, segundo os próprios policiais, essa foi uma das primeiras apreensões em que traficantes utilizaram um veículo de pequeno porte camuflado com milho para tentar despistar a fiscalização.

Ainda conforme a PRF, a dupla havia saído de Santarém (PA) e tinha como destino final a cidade de Novo Progresso. Os dois homens receberam voz de prisão, foram algemados e encaminhados, juntamente com o veículo e a droga, para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde permanecem detidos à disposição da Justiça.

A droga foi entregue à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações e deve confirmar, nos próximos dias, a identidade dos envolvidos.

A PRF destacou à reportagem que o caso chama atenção pela facilidade e simplicidade do método de transporte: utilizando um veículo popular, coberto com uma carga típica da região, marcada pelo agronegócio, o que poderia confundir facilmente com trabalhadores transportando cereais.

O Jornal Folha do Progresso continuará acompanhando as apurações e trará, em breve, mais detalhes sobre a identidade dos presos e o andamento das investigações.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/20:38:39

