VÍDEO; PRF flagra transporte ilegal de tartarugas-da-Amazônia em Itaituba

Foto: Reprodução | Condutor não habilitado levava dez animais silvestres em condições precárias dentro de veículo em mau estado de conservação.

Na tarde desta segunda-feira (22), por volta de 12h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o transporte ilegal de animais silvestres durante fiscalização na BR-230, no km 1139, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Os agentes avistaram um veículo VW/Gol vermelho em mau estado de conservação e deram ordem de parada. O condutor não possuía habilitação e informou inicialmente que transportava cocos e “bichinhos”. Na vistoria, foram encontrados dez exemplares da espécie tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa), mantidos em sacos de ráfia no compartimento de carga.

Além dos animais, a equipe encontrou um facão, que o motorista alegou utilizar para extração de cocos. O transporte foi considerado crime ambiental, conforme os artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

O veículo e os animais foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O condutor foi encaminhado à Polícia Civil. Não houve necessidade de uso de algemas, já que não foi identificado risco de fuga ou ameaça à segurança da equipe.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/09:22:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...