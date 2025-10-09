VÍDEO; Procon de Itaituba apreende produtos vencidos em estabelecimentos comerciais

Foto: Reprodução | Fiscalização contou com apoio da OAB e resultou na inutilização de itens impróprios para consumo.

Na última sexta-feira (3), o Procon Municipal de Itaituba, em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, realizou uma fiscalização em dois pontos comerciais da cidade após receber denúncia sobre a venda de produtos vencidos.

Durante a ação, as equipes constataram as irregularidades e apreenderam diversos itens fora do prazo de validade, considerados impróprios para o consumo. Todo o material foi inutilizado no local, em cumprimento às normas de segurança sanitária.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram notificados e orientados a corrigir as irregularidades para evitar penalidades mais severas, como multas ou interdição.

O Procon reforça que a fiscalização tem o objetivo de garantir o direito do consumidor à qualidade e à segurança alimentar, mantendo o compromisso com a saúde da população de Itaituba.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/17:24:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...