Vídeo: Produtor flagra onça atacando bezerro em estrada rural do MT

Foto: Reprodução | Registro aconteceu na região de Santo Antônio do Rio Bonito, distrito de Nova Ubiratã. Imagens mostram o animal agarrado ao pescoço do bezerro.

Um produtor rural foi surpreendido ao presenciar uma onça-pintada atacando um bezerro em uma estrada de terra na região de Santo Antônio do Rio Bonito, distrito de Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá. O produtor Cristiano Ten Caten registrou o momento do ataque e publicou o vídeo nas redes sociais neste sábado (5).

Nas imagens, é possível ver a onça agarrada ao pescoço do bezerro, que fica em pé, enquanto o felino, rente ao chão, tenta dominar a presa. Enquanto isso, outras vacas continuam a caminhar pela estrada.

É possível ainda ouvir o espanto do produtor ao dizer “Olha aquilo! A onça acabou de pegar o bezerro na estrada!”. Em seguida, ele se aproxima e grita: “Onça do diabo!”, o que faz com que o felino fuja para a mata.

Veja vídeo:

O que faço se encontrar uma onça?

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao avistar uma onça, as orientações são:

Não tente correr, pois o animal pode se sentir ameaçado e atacar;

Não grite e evite fazer muito barulho;

Mantenha distância para que o animal siga o caminho dele;

Quando estiver mais distante do animal, siga devagar, em direção oposta, sem virar as costas para o felino.

Acione as instituições competentes para o resgate, como o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193, e a Polícia Militar do Meio Ambiente, pelo 190

