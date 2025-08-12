VÍDEO: Professor compartilha ensaio fotográfico emocionante com alunos no Pará

Alunos da Escola Bom Jesus usaram elementos paraenses em ensaio fotográfico de formatura do ABC. | (Reprodução/Instagram)

O ensaio fotográfico ‘paraense raiz’ da Escola Bom Jesus em Igarapé-Miri emociona e viraliza nas redes sociais, destacando a cultura local e a educação.

Usar a fotografia para registrar momentos e guardar memórias torna todo evento ainda mais especial, principalmente quando se trata de algo inesquecível.

O professor Junior Costa emocionou as redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico especial com alunos da Escola Bom Jesus, no Pará. A sessão, realizada às margens do Rio Sumauma, marcou a formatura da turma do ABC e destacou elementos da cultura paraense, como a canoa e o açaí.

Segundo o educador, a proposta foi “valorizar a cultura” do estado, incorporando símbolos culturais do e retratando o orgulho de ser “paraense raiz”. “Eu tô preso em cada sorriso e momento vivido até aqui. Vocês fazem parte da minha história. Colanos do ABC”, escreveu Junior em uma das publicações que acompanharam as imagens.

O vídeo divulgado pelo professor mostra desde os preparativos até o resultado final das fotografias, revelando crianças sorridentes, usando roupa de colação de grau, em um cenário tipicamente amazônico. A escolha do local e dos elementos deu ao ensaio um caráter único, reforçando a ligação da comunidade com suas raízes.

Nas redes sociais, os registros conquistaram internautas de todo o país. “Caramba, ficaram incríveis, parabéns”, comentou um seguidor. Outro escreveu: “Sem palavras. Todo respeito ao seu maravilhoso trabalho, professor”.

A iniciativa de Junior Costa é mais um exemplo de como a educação pode ir além da sala de aula, unindo aprendizado, identidade cultural e memórias afetivas para os alunos e suas famílias.

Veja o Vídeo:

Escola Bom Jesus

A Escola Bom Jesus, localizada no interior do Pará, é reconhecida pela forte ligação com a comunidade e pelo incentivo à valorização da cultura local. A instituição atende alunos da educação infantil e do ensino fundamental, oferecendo um ambiente acolhedor e próximo da realidade das famílias da região. Com turmas pequenas, os professores conseguem acompanhar de forma individualizada o desenvolvimento de cada estudante, fortalecendo vínculos e garantindo um ensino mais humanizado.

Um dos diferenciais da escola é a inserção de atividades culturais no calendário letivo. Festas juninas, celebrações religiosas, feiras de ciências e eventos folclóricos fazem parte da rotina escolar, sempre com a participação ativa dos pais e moradores. Essas ações não apenas enriquecem a formação dos alunos, mas também ajudam a preservar tradições e saberes da comunidade.

A proximidade com a natureza também é um elemento marcante da Escola Bom Jesus. Situada em uma área cercada por rios e vegetação nativa, a instituição costuma integrar o meio ambiente às atividades pedagógicas. Aulas ao ar livre, visitas a igarapés e trabalhos sobre a fauna e a flora locais incentivam o respeito e a consciência ambiental desde cedo.

Os professores da escola são conhecidos pelo compromisso com a educação e pelo esforço em adaptar conteúdos às necessidades dos estudantes. Muitos deles, como o próprio Junior Costa, procuram incorporar referências culturais do Pará no ensino, aproximando as disciplinas da vivência dos alunos e tornando o aprendizado mais significativo.

Além da formação acadêmica, a Escola Bom Jesus também investe no desenvolvimento social das crianças, incentivando a solidariedade, o respeito e a cooperação. Projetos comunitários, campanhas de arrecadação e ações voluntárias reforçam a importância de se formar não apenas bons alunos, mas também cidadãos conscientes e engajados com o futuro da região.

Fonte: /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2025/19:35:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...