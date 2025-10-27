Vídeo: Professor é flagrado em ato obsceno dentro de sala de aula no Ceará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (23) em uma escola estadual da capital cearense. A Secretaria da Educação afirmou que o docente será desligado e que repudia qualquer forma de assédio.

Na tarde de quinta-feira (23), um professor de Matemática foi flagrado cometendo um ato obsceno durante o horário de expediente em uma escola estadual de Fortaleza (CE). O caso, que causou revolta entre alunos e pais, está sendo apurado pela Polícia Civil.

De acordo com o relato de uma estudante de 15 anos, o professor havia acabado de entregar uma atividade e permaneceu sentado à mesa, utilizando o celular. A adolescente contou que ele parecia nervoso e, ao perceber movimentos suspeitos, decidiu registrar a cena em vídeo. “Ele chegou na sala, passou a tarefa e ficou no celular. Quando percebi os movimentos, comecei a gravar”, relatou.

Após o flagrante, os alunos se revoltaram e protestaram em frente à escola, exigindo providências imediatas. A Polícia Militar foi acionada para conter a confusão. A diretora da unidade foi até a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) relatar o ocorrido.

A mãe da aluna informou que pretende registrar um Boletim de Ocorrência. Em nota, a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) comunicou que o professor, que atuava como temporário, foi afastado e será desligado do cargo.

A Secretaria da Educação do Ceará também se pronunciou, afirmando que repudia qualquer tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar, e garantiu que acompanha o caso para assegurar que todas as medidas administrativas e legais sejam adotadas.

Pais e membros da comunidade escolar expressaram indignação e cobraram punição exemplar ao docente.

