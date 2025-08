VÍDEO: Professora é agredida por homem pelado enquanto voltava para casa

Jovem de 20 anos foi agredida por homem pelado e em aparente surto (Reprodução)

O homem estava nu e gritava frases desconexas, apresentando comportamento agressivo com quem passava pela rua. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

O que parecia uma manhã calma e comum virou um terror para uma professora, de identidade não revelada, de 20 anos, que ao voltar de mais um dia de expediente em uma escola da Rua Acelino Grande, no bairro de Butiatuvinha, em Curitiba, foi surpreendida por um homem completamente pelado, em aparente surto, que atravessou a rua gritando e partiu para a agressão física.

Segundo a jovem, ela estava caminhando normalmente, quando percebeu o homem. Ele começou a agredi-la, no horário em que mais haviam crianças perto da área escolar. O homem estava nu e gritava frases desconexas, apresentando comportamento agressivo com quem passava pela rua. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Civil, o homem tinha 51 anos e foi preso. O homem também assinou um termo circunstanciado pelos crimes de ato obsceno e lesão corporal.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/13:41:21

