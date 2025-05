VÍDEO – “Quanto mais apanha, mais a mulher gosta do homem”, diz vereador

O vereador José Carlos Santos, conhecido como Bebe Água (MDB), da Câmara Municipal de Capela, Sergipe | Foto: Reprodução

Em um discurso que chocou a população e reverberou negativamente nas redes sociais, o vereador José Carlos Santos, conhecido como Bebe Água (MDB), da Câmara Municipal de Capela, Sergipe, protagonizou um momento de absoluto desrespeito e insensibilidade durante a sessão realizada na última terça-feira (20). Ao comentar desavenças no meio político, o parlamentar lançou mão de uma analogia inaceitável, comparando a dinâmica política à violência doméstica.

Com uma declaração que escancara preconceito e ignorância, Bebe Água afirmou: “É a mesma história, quanto mais apanha, é que a mulher mais gosta do homem… É a verdade, é a vida”.

A fala, carregada de machismo e banalização da violência contra a mulher, é não apenas ofensiva, mas perigosa. Em um país onde a violência doméstica é uma epidemia — com mais de 1,6 mil casos de feminicídio registrados apenas em 2024, segundo dados preliminares do Fórum Brasileiro de Segurança Pública —, as palavras do vereador são um desserviço à luta pela igualdade de gênero e à proteção das vítimas.

Normalizar a violência com tamanha leviandade, ainda mais em um espaço público e de representação política, é um atentado contra os direitos humanos e a dignidade das mulheres.

A tentativa da Câmara Municipal de Capela de amenizar o estrago com uma nota pública soa como uma manobra tímida e insuficiente. O presidente da Casa, José Carlos Lopes, limitou-se a dizer que a instituição “respeita a liberdade de expressão”, mas não endossa falas desrespeitosas ou que normalizem a violência.

Ora, a liberdade de expressão não pode ser escudo para discursos que perpetuam a cultura de violência e misoginia. A nota, longe de condenar veementemente a atitude do vereador, parece mais uma formalidade para apaziguar a revolta popular.

Irresponsável

É inadmissível que, em 2025, um representante eleito ainda se valha de narrativas que reforçam estereótipos machistas e desumanizam as vítimas de violência. Bebe Água não apenas demonstrou total desconexão com a realidade e a gravidade do tema, mas também expôs a necessidade urgente de uma reflexão sobre a qualidade dos representantes que ocupam cargos públicos.

A sociedade capelense e sergipana merece mais do que desculpas protocolares: é preciso que o vereador seja responsabilizado por suas palavras e que a Câmara tome medidas concretas, como a abertura de um processo ético-disciplinar, para sinalizar que tais posturas não serão toleradas.

A fala desastrosa de Bebe Água é a constatação de que a luta contra a violência de gênero ainda enfrenta barreiras impostas por aqueles que, em vez de combatê-la, optam por reforçá-la com discursos irresponsáveis.

A FALA DO EDIL:

