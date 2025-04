Vídeo: repórter do SBT é expulso por policiais durante reportagem

O repórter Rodrigo Garavini foi escoltado para fora | (Reprodução/SBT)

Agente interrompeu transmissão ao vivo durante a cobertura de um crime.

Na manhã desta terça-feira (8), um incidente tenso ocorreu durante uma transmissão ao vivo no telejornal Primeiro Impacto, do SBT. Telespectadores acompanhavam a cobertura de um crime quando se depararam com um desentendimento entre a equipe de reportagem e policiais civis.

O conflito aconteceu enquanto o repórter Rodrigo Garavini mostrava imagens de um crime, no qual o suspeito foi encontrado morto e uma mulher estava ferida.

Durante a cobertura, um dos policiais interrompeu a transmissão ao vivo, visivelmente irritado, e pediu que a equipe respeitasse a área do crime. “Respeita por favor, pelo menos o local”, pediu o policial à equipe de TV.

Tentando manter a calma diante da situação, Garavini explicou que a equipe estava no local desde a madrugada. “A gente está aqui desde o início da madrugada, cobrindo o caso, não teve nenhum problema”, justificou o repórter.

Apesar do pedido das autoridades para interromper a gravação, a equipe continuou transmitindo as imagens do local. Enquanto falava com o apresentador Marcão do Povo no estúdio, Garavini foi novamente abordado pelo policial, que insistiu: “Vocês estão ao vivo? Então por favor, respeita”.

Após o novo pedido, o repórter e o cinegrafista foram escoltados para fora da área de isolamento. Rodrigo Garavini tentou argumentar mais uma vez: “Mas, calma, por favor”. O policial, porém, manteve a postura firme, respondendo: “Tudo bem, mas eu preciso preservar o local”.

Veja o vídeo:

ABSURDO! Policial não deixa equipe do SBT fazer seu trabalho e os trata com falta de educação! #PrimeiroImpacto pic.twitter.com/blLttLM1nT — SBTistasPlus (@sbtistasplus) April 8, 2025

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/14:08:50

