VÍDEO: repórter pisa em corpo de adolescente desaparecida durante matéria sobre afogamento

Repórter pisa no corpo de menina desaparecida durante reportagem em rio no Maranhão. (Reprodução/TikTok)

Raíssa, de 13 anos, desapareceu no Rio Mearim (MA) e teve o corpo localizado após repórter se assustar com algo submerso.

Durante a cobertura de um caso de afogamento no Rio Mearim, em Bacabal, Maranhão, o repórter Lenildo Frazão acabou pisando, sem saber, no corpo da adolescente Raíssa, de 13 anos, que estava desaparecida desde o dia anterior. A situação foi registrada em vídeo no dia 30 de junho e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, o repórter do perfil Eita Bacabal aparece dentro do rio e comenta: “Eu acho que tem um negócio aqui no fundo da água”. Em seguida, visivelmente assustado, recua e afirma: “Não, eu não vou não, tenho medo”. Logo após esse momento, as buscas foram intensificadas com apoio do Corpo de Bombeiros e, ainda na manhã do dia 30 de junho, o corpo da menina emergiu à superfície.

Raíssa estava brincando com amigas quando se afogou. O caso foi registrado como morte acidental por afogamento, sem indícios de violência, segundo informações da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML).

Entenda o caso

A adolescente Raíssa, de 13 anos, desapareceu no dia 29 de junho enquanto nadava com amigas no Rio Mearim, no município de Bacabal, interior do Maranhão. A jovem se afogou e não retornou à superfície, o que deu início a uma série de buscas com apoio do Corpo de Bombeiros e mergulhadores especializados.

Durante uma entrada ao vivo feita para um portal local, o repórter Lenildo Frazão entrou no rio na tentativa de mostrar a profundidade do local, quando se deparou com algo submerso que, segundo ele, “parecia um braço”. Minutos depois, o corpo da adolescente foi localizado no mesmo ponto.A escola onde Raíssa estudava decretou luto oficial de três dias. Amigos, professores e familiares organizaram uma vigília em sua homenagem. O enterro da menina ocorreu no fim da tarde do mesmo dia, com grande presença da comunidade local.

Veja vídeo:

