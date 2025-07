VÍDEO: Revelada a técnica usada por motociclista para atravessar o Rio Xingu no Pará sobre as águas

Foto: Reprodução | Foi desvendada a técnica por trás da cena que chamou atenção nas redes sociais: uma motocicleta cruzando o Rio Xingu como se estivesse sobre terra firme.

O autor da façanha é Wenderson Fernandes, conhecido como “Nenén da Taboca”, morador da Vila Taboca, em São Félix do Xingu, no sul do Pará.

Utilizando uma Kawasaki 450 especialmente adaptada, Nenén percorreu cerca de 1,2 mil metros sobre as águas da Praia do Pedral, no Rio Xingu. Segundo ele, a técnica é inspirada no sistema desenvolvido pelo piloto australiano Robbie Maddison, famoso por fazer manobras similares.

A moto recebe modificações que incluem flutuadores, pneus especiais e ajustes no sistema de aceleração, permitindo manter velocidade constante para não afundar.

Vídeo: Reprodução/Nenen da Taboca/ Instagram

