VÍDEO: Revoltante! Homem em surto tenta matar a própria mãe idosa por enforcamento e imagens repercutem na internet

Foto:Reprodução | Um caso chocante de violência familiar viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Em um vídeo, um homem aparece agredindo e enforcando a própria mãe, que já está caída no chão e aparenta ser idosa. Durante o ataque, ele ameaça: “Olha que eu te mato, não tenho mais paciência pra cuidar de velha”.

As imagens também mostram outra mulher, aparentemente idosa, tentando intervir para salvar a vítima. Na confusão, ela cai e bate a cabeça no chão, ficando ferida, mas ainda assim insiste em socorrer a mãe que estava sendo sufocada.

Enquanto isso, uma terceira mulher grava a cena e repreende o agressor, pedindo para que solte a mãe e alertando: “Você vai acabar matando a sua mãe”.

O vídeo, que já se espalhou por grupos de mensagens, registra vários minutos de violência até que outras pessoas tentam conter a situação.

O episódio levanta sérias preocupações sobre a vulnerabilidade de idosos em ambientes familiares e reforça a urgência de medidas eficazes de proteção contra a violência doméstica.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade dos envolvidos ou sobre o estado de saúde da vítima.

