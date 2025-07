Vídeo: Sogra mata genro com facada no peito e se entrega à polícia em Guarapari (ES)

Foto: Reprodução | Segundo testemunhas, mulher agiu para defender a filha, que estava sendo agredida com soco inglês pelo companheiro. Depois de ser ouvida na delegacia, ela foi liberada. Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O homem agrediu a companheira com um soco inglês. Ao presenciar a cena, a mãe da jovem interveio e atingiu o genro com uma facada no peito.

Câmeras de segurança flagraram a briga entre casal que terminou com o genro sendo morto pela própria sogra, em Guarapari (ES). Felipe Catanio de Araújo, de 32 anos, morreu com uma facada no peito, na tarde deste domingo (27).

O QUE ACONTECEU?

Felipe trabalhava como entregador. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, testemunhas afirmaram que ele agrediu a companheira, de 22 anos, com um soco inglês, enquanto ela segurava uma criança no colo.

Por volta das 15h40, a namorada dele, que é estudante de enfermagem, de 22 anos, sai do prédio com blusa branca e o filho do casal, de 8 meses, no colo, para conversar com o jovem. Na sequência, a sogra, com blusa preta, deixa o edifício com uma faca nas mãos.

A aposentada de 53 anos corta o pneu da bicicleta de Felipe, quando foi agredida com um chute no rosto. De outro ângulo, é possível ver que os três se envolvem em uma confusão. Ele chega a se afastar com a bicicleta, mas retorna na calçada correndo e parte pra cima das duas mulheres. É neste momento que Felipe é ferido com uma facada no tórax.

SOCORRO

A namorado de Felipe, que é estudante de Enfermagem, foi ferida por ele no braço e precisou levar pontos. O advogado de defesa da mulher alegou que a cliente agiu para defender a filha, o neto e ela própria.

O advogado também disse que a filha da cliente queria o fim do relacionamento, mas Felipe não aceitava a decisão.

A aposentada de 53 anos, que não teve o nome divulgado, deixou o local do crime, mas compareceu à delegacia da cidade momentos depois.

Após receber atendimento médico, a filha dela também compareceu à unidade policial para prestar depoimento.

