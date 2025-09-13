VÍDEO: Sucuri come tucano pelo bico e turistas registram a cena

(Foto: Reprodução) – Sucuri devora tucano no MS

Imagens foram feitas em um balneário do município de Bonito (MS)

Cobra primeiro sufocou a ave, para depois engoli-la

Um registro raro feito por turistas em Porto da Ilha, trecho de turismo no município de Bonito, em Mato Grosso do Sul, mostra o momento exato em que uma sucuri ataca um tucano que bebia água no Rio Formoso.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver o bote certeiro feito pelo animal. Primeiro, a cobra enrola o corpo no tucano para sufocar o bicho e triturar seus ossos. Depois disso, com ele preso, percorre alguns metros da água para conseguir engoli-lo por inteiro. Minutos depois do abate, a cobra permaneceu no local com o animal já dentro de sua barriga.

VEJA VÍDEO:

