VÍDEO: Sucuri grávida de 4,5 metros é resgatada em campus da UFPA

UFPA resgata sucuri grávida de 4,5m em Belém, destacando a importância da conservação da biodiversidade e educação ambiental na universidade. | Reprodução

O resgate foi conduzido pela equipe do ConViva, ligado ao Laboratório de Ecologia e Zoologia de Vertebrados (LABEV) da UFPA.

Ocampus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, foi palco de um encontro impressionante com a natureza. Na última sexta-feira (17), uma sucuri (Eunectes murinus), com cerca de 4,5 metros de comprimento e, para surpresa dos pesquisadores, grávida, foi encontrada nas proximidades de uma área florestal dentro da instituição.

O resgate foi conduzido pela equipe do ConViva, ligado ao Laboratório de Ecologia e Zoologia de Vertebrados (LABEV) da UFPA. Segundo os especialistas envolvidos, o animal foi manuseado com cuidado e solto em uma região mais afastada e segura, garantindo sua integridade física e a tranquilidade da comunidade universitária.

“Foi um resgate tranquilo, mas exigiu técnica, por conta do tamanho e da condição da sucuri. A soltura em uma área adequada garante a segurança dela e também da população do entorno”, afirmou um dos pesquisadores do LABEV.

Sucuri verde: uma das maiores do mundo

A Eunectes murinus, conhecida popularmente como sucuri verde, é uma das maiores serpentes do mundo e possui um papel essencial nos ecossistemas amazônicos. Predadora de topo, ela se alimenta de mamíferos, peixes e até jacarés, ajudando no equilíbrio da cadeia alimentar. Fêmeas dessa espécie podem parir até 40 filhotes em uma única gestação, embora não apresentem cuidado parental com os recém-nascidos.

A presença do animal no campus acende um alerta importante para a conservação da biodiversidade dentro das áreas urbanizadas.

“O registro de uma sucuri como essa reforça a importância da preservação dos igarapés e fragmentos florestais existentes dentro da UFPA. Eles são refúgios naturais para muitas espécies que vivem ou transitam por aqui”, destacou a equipe do ConViva.

A ação do ConViva reflete o compromisso da universidade com a educação ambiental, conservação da fauna e convivência harmoniosa com a vida silvestre. Casos como esse também servem para reforçar a necessidade de manutenção e recuperação de áreas verdes dentro dos centros urbanos.

Veja vídeo:

