Vídeo: Supermercado explode em chamas no MT; fogos e munições intensificam o incêndio

Foto: Reprodução | Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado em Nova Monte Verde (MT) na tarde desta terça-feira (19). As chamas teriam começado próximo a uma caixa de transmissão de energia ligada a painéis solares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou rapidamente devido à presença de fogos de artifício e munições armazenados no local, o que aumentou o risco de explosões.

Após mais de duas horas de combate intenso, as equipes conseguiram conter o incêndio. O mercado estava fechado em razão do feriado, e até o momento não há registro de feridos. Os bombeiros seguem no local em trabalho de rescaldo para evitar novos focos.

Veja vídeo:

