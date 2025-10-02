Vídeo: Tamanduá e cachorro brigam após animal silvestre invadir casa

O animal silvestre só foi salvo após a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate e o devolveu à natureza. | Reprodução

No mundo animal, é comum que os bichos, ao se sentirem ameaçados, reajam para se defender ou marcar território, seja urinando em determinados locais, latindo ou até mesmo atacando o invasor. Foi exatamente isso que aconteceu em Cajati, no interior de São Paulo, quando um cachorro tentou atacar um tamanduá que invadiu o quintal da residência onde vive.

As imagens registradas, é possível ver o memento em que, o tamanduá, que teria invadido o espaço, tentando se proteger, com os “braços abertos”, enquanto desviava das mordidas do cão, chamado Urso. O animal silvestre só foi salvo após a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate e o devolveu à natureza.

De acordo com um médico-veterinário especializado em animais silvestres e exóticos, trata-se de um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), espécie comum na Baixada Santista e no Vale do Ribeira.

Aldo Ferreira Pinto, de 53 anos, tutor do cachorro, contou que estava trabalhando de casa no momento do incidente, no bairro Bico do Pato, quando ouviu o animal latindo de forma incomum.

“Eu e minha esposa escutamos o cachorro latindo muito forte”, relatou. “Fomos ver o que era, e ele estava acuando um tamanduá. O Urso estava avançando. Deu trabalho separar os dois. Ele é o defensor da casa”, completou.

Aldo contou ainda que precisou usar um cabo de vassoura para afastar Urso do tamanduá.

“Era a única coisa que tinha por perto. Conseguimos trancar o cachorro dentro de casa, porque ele estava muito agitado e poderia machucar o tamanduá”, explicou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 10h30 da última terça-feira (30), uma equipe com três profissionais foi enviada ao local, capturou o tamanduá e o soltou em uma área de vegetação próxima à cidade.

Recomendação

O veterinário alertou que tamanduás possuem grande força e garras afiadas. Por isso, em situações como essa, a recomendação é não tentar contato direto com o animal e acionar imediatamente os órgãos ambientais responsáveis.

