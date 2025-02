VÍDEO: Técnica de enfermagem é flagrada quebrando braço de menina autista

Foto: Reprodução | Uma técnica de enfermagem está sob suspeita de agredir uma menina de 10 anos, paciente de home care, em Taguatinga Sul. As supostas agressões foram registradas por câmeras de segurança instaladas no quarto da criança, que possui uma síndrome rara e autismo grave, sendo totalmente dependente de cuidados.

A criança, cuja identidade foi preservada, nasceu com a síndrome de Moebius, uma condição neurológica que afeta os nervos cranianos responsáveis pelos movimentos faciais e oculares. Além disso, ela é autista nível quatro de suporte, o mais grave do espectro, não conseguindo falar, andar ou se alimentar sozinha.

As suspeitas de maus-tratos surgiram há cerca de um mês, quando uma médica da equipe de home care alertou a mãe sobre mudanças no comportamento da menina. Preocupada, a mãe instalou câmeras de segurança em casa, incluindo no quarto da filha.

Nas imagens, a técnica de enfermagem, identificada como Fernanda Aparecida da Conceição Borges, aparece puxando a criança pelo pescoço, golpeando seus joelhos, cobrindo seu rosto com um pano e torcendo seu braço, o que resultou em uma fratura. O incidente ocorreu na madrugada de sábado (22), mas as agressões foram registradas na sexta-feira (21).

A mãe relatou que a menina não consegue verbalizar dor ou chorar, o que dificultava a identificação das agressões. A criança foi internada para tratamento, mas já recebeu alta e continua o acompanhamento em casa.

IMAGENS FORTES ABAIXO:

CLIQUE AQUI E ASSISTA NO INSTAGRAM DO FOLHA

O caso está sob investigação.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/08:02:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com