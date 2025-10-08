VÍDEO; Temporal causa estragos e deixa parte de Miritituba sem energia elétrica

Foto: Reprodução | Chuvas intensas derrubaram árvores e postes, danificando a rede elétrica no distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Um forte temporal atingiu o distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará, na tarde desta terça-feira (7), provocando diversos danos e deixando parte da comunidade sem energia elétrica.

O primeiro registro ocorreu nas proximidades da Escola Integração Nacional, onde uma árvore de jambo caiu sobre a fiação elétrica. Em seguida, um poste ficou inclinado, sendo sustentado apenas pelos cabos de alta tensão.

No bairro Nova Miritituba, outro poste de energia caiu sobre dois veículos que estavam estacionados, ampliando os prejuízos causados pela chuva.

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia foi comunicada e trabalha para restabelecer o serviço o mais rápido possível. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos.

