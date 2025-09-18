Vídeo: Tentativa de assalto termina em fuga após reação de empresário em restaurante de Cuiabá (MT)

Foto: Reprodução | Na noite desta quarta-feira (17), um empresário de 42 anos impediu um assalto ao próprio restaurante ao reagir contra um criminoso armado com faca.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito invadiu o estabelecimento já fechado e rendeu a esposa e a filha do proprietário, exigindo que entregassem os celulares.

Ao ouvir os gritos, o empresário correu para o salão segurando uma escada e enfrentou o invasor, que deixou a faca cair e fugiu.

Imagens do circuito de segurança registraram a ação. Pouco tempo depois, o homem foi localizado e preso pela Polícia Militar.

Veja vídeo:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/14:02:24

