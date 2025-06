Vídeo: Tentativa de homicídio deixa jovem gravemente ferido em Peixoto de Azevedo (MT)

Foto: Reprodução | Vítima foi atingida por três tiros e socorrida em estado grave; suspeitos fugiram em motocicleta vermelha e estão sendo procurados.

Uma tentativa de homicídio foi registrada neste fim de semana no Bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo (MT), deixando gravemente ferido um jovem de 20 anos, identificado pelas iniciais C.M.R.A. O crime ocorreu na esquina das ruas Thiago Magalhães e Frederico Campos.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por meio da Central de Emergências (190) e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída ao solo. Os policiais solicitaram imediatamente a presença do Serviço de Resgate, que conduziu o jovem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens em uma motocicleta de pequeno porte, de cor vermelha, se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, a dupla fugiu e, até o momento, não foi localizada.

Na UPA, a equipe médica informou que o jovem foi atingido por três disparos — um na região abdominal e dois no tórax — e seu estado de saúde é considerado grave.

A reportagem apurou que a vítima possui antecedentes criminais, com passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime captaram imagens do momento da ação, e os registros deverão auxiliar nas investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo. O caso foi devidamente registrado em boletim de ocorrência.

Fonte: TV Ouro Minas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/09:15:08

