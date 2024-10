Vídeo: teto de shopping desaba na zona norte do Rio de Janeiro

Queda da estrutura de gesso não deixou feridos e o centro comercial funciona normalmente • Reprodução – Foto: Redes Sociais

Queda de estrutura não deixou feridos e centro comercial funciona normalmente.

O teto de um shopping desabou, na tarde desta sexta-feira (25), no bairro Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. A queda da estrutura de gesso não deixou feridos e o centro comercial funciona normalmente.

De acordo com o Shopping Nova América, a rede do sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos rompeu “provocando a queda de uma pequena parte do teto de gesso no terceiro piso do empreendimento”.

Em um vídeo obtido pela CNN é possível observar o momento da queda da estrutura e a reação dos clientes do estabelecimento.

Em nota, o centro de compras afirmou que o local estava previamente isolado e o incidente não apresentou risco para clientes. “A equipe de manutenção iniciou imediatamente os procedimentos e o local já foi liberado”, disse a administração.

Além disso, a assessoria informou que o shopping já operava normalmente nesta sexta-feira (25).

teto de shopping desaba na zona norte do Rio de Janeiro

Leia mais https://t.co/23bjugGBMN pic.twitter.com/gfLmuiVfJk — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 28, 2024

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/12:18:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...