Vídeo: Tiktoker grava a própria morte ao vivo e namorado é o principal suspeito

Foto: Reprodução | Keyla Andreina González Mercado levou dois tiros na cabeça durante live; suspeito fugiu e já tinha passagens por roubo.

A tiktoker Keyla Andreina González Mercado, de 28 anos, morreu após ser baleada duas vezes na cabeça durante uma transmissão ao vivo na plataforma TikTok. O caso aconteceu no último sábado (27/6), em Guayaquil, no Equador, e o principal suspeito é o namorado da jovem, Manuel Andrés Álava Lázaro.

Durante a live, Keyla aparece ingerindo bebida alcoólica com o namorado e uma amiga. Em tom de brincadeira, a jovem diz: “Atira duas vezes em mim, eu te imploro, mas deixa eu ficar bêbada antes”. Em seguida, completa: “Você vai me acertar duas vezes na cabeça, vai me matar de uma vez, eu não quero sofrer, duas na cabeça”.

No vídeo, é possível ouvir a amiga pedindo para que não continuem com a suposta brincadeira: “Não… Não…”, diz em tom de medo. Logo após, Keyla grita o nome de Manuel antes de ser atingida pelos disparos.

Veja vídeo:

Suspeito tem histórico criminal e está foragido

Segundo testemunhas, após os tiros, o homem fugiu do local em uma moto. Informações preliminares apontam que Manuel tem pelo menos quatro passagens pela polícia por roubo. A polícia do Equador ainda não o localizou.

A amiga que estava presente interrompeu a live e correu para avisar os familiares sobre o crime.

Família acredita que Keyla não imaginava o risco

De acordo com parentes, Keyla costumava fazer brincadeiras e não tinha intenção real ao provocar o namorado durante a transmissão. “Só o conhecíamos de vista; nunca conversamos com ele”, relatou um familiar. “Pessoas que o conhecem disseram que ele tem uma tatuagem de lágrima no rosto e um fuzil no pescoço”, símbolos comumente associados ao crime organizado.

Quem era Keyla nas redes sociais

Conhecida como “Gordinha” entre as três irmãs, Keyla se definia nas redes como uma mulher de “alma bonita, caráter forte, olhar travesso, coração puro e sorriso inesquecível”. Em uma de suas últimas publicações no TikTok, escreveu: “Meu objetivo é claro: continuar sendo uma boa mulher, caminhar de mãos dadas com Deus, ser uma mulher simples e humilde sem prejudicar ninguém”.No Facebook, seu status de relacionamento aparecia como “complicado”.

