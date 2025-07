Vídeo: torcedor do Chelsea provoca torcida do Palmeiras e leva “cervejada”

Foto: Reprodução/X | Um torcedor do Chelsea foi flagrado provocando a torcida do Palmeiras no Mundial de Clubes.

O Chelsea levou a melhor sobre o Palmeiras no Mundial de Clubes, eliminando o clube brasileiro nas quartas de final. E nas arquibancadas, o clima de rivalidade se fez presente, apesar da grande distância entre os clubes.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um torcedor do Chelsea foi flagrado provocando os palmeirenses no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O ato revoltou os torcedores, que começaram a xingá-lo. Até que um homem vestindo uma camisa do Vasco, atirou cerveja no indivíduo, gerando um frisson de comemoração do lado alviverde do estádio.

Assista ao vídeo

Palmeiras 1 x 2 Chelsea no Mundial de Clubes

Ainda no primeiro tempo, Cole Palmer abriu o placar para o Chelsea no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Na volta do intervalo, Estêvão, futuro jogador dos Blues, marcou um golaço e desencantou no Mundial de Clubes.

Nos minutos finais, Weverton falhou em chute desviado de Malo Gusto, e o 2 a 1 decretou a eliminação dos paulistas.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/06:40:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...