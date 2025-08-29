VÍDEO: Torcida do Remo tenta invadir gramado após derrota para o Criciúma

Torcedores, indignados com o resultado, tentaram invadir o campo e chegaram a pular a grade. | Reprodução

Após derrota para o Criciúma, torcida do Remo tenta invadir gramado e pede a saída do técnico António Oliveira em Belém.

O duelo entre Remo e Criciúma, válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terminou em cenas lamentáveis no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, na noite desta quinta-feira (28). Após o apito final, parte da torcida azulina, revoltada com o resultado da partida, tentou invadir o gramado.

O Remo acabou sofrendo a derrota nos minutos finais, o que aumentou ainda mais a frustração da torcida. Indignados, alguns torcedores chegaram a pular a grade de proteção que separa as arquibancadas do campo. A ação foi rapidamente contida pela Polícia Militar, que precisou intervir para evitar a invasão em massa.

Durante a confusão, muitos torcedores protestaram contra o técnico português Antônio Oliveira, pedindo sua demissão após a sequência de resultados negativos da equipe.

Com o revés, o Remo segue fora do G4 da Série B, ocupando a 6ª posição na tabela, com 36 pontos, o que mantém a pressão sobre a diretoria e a comissão técnica.

A confusão gerou momentos de tensão dentro do estádio e forçou a mobilização imediata das forças de segurança presentes. Apesar do tumulto, não houve registros de feridos graves.

O episódio ofuscou o clima esportivo do jogo e acendeu um alerta sobre a segurança nas arenas do futebol brasileiro. A diretoria do Remo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas a expectativa é de que medidas sejam discutidas para evitar novos incidentes.

