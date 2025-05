Vídeo: touro invade arquibancada e causa correria em rodeio

Foto: Reprodução Youtube | De acordo com as organizadora do evento, o touro usou o chifre para abrir um dos pinos do curral. No fim, o animal acaba voltando para o cercado.

Um touro assustou o público do 15° Rodeio Show de São João D’Aliança, no Entorno do Distrito Federal, ao escapar do curral ao lado da arena antes da apresentação. Um vídeo feito no local mostra o momento em que o animal persegue o público (veja abaixo).

O caso aconteceu na sexta-feira (9). No vídeo, enquanto algumas pessoas correm e desviam do animal, outras sobem nas grades da plateia e da arena do rodeio para evitar serem atingidas pelo touro, que acaba voltando para o curral.

De acordo com os organizadores do evento, WR Produções e Rádio Vale FM, o touro usou o chifre para abrir um dos pinos do curral, liberando uma passagem (leia a nota completa ao final do texto).

Ainda de acordo com a nota, ninguém ficou ferido e a situação foi rapidamente controlada por bombeiros civis e salva-vidas presentes no evento.

Por fim, os organizadores destacaram que as apresentações continuaram normalmente após o ocorrido, com total segurança para o público, competidores e o animal.

Nota completa

“A organização do evento, com 15 anos de história, reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. Em todo esse período, nunca havíamos registrado nenhuma ocorrência semelhante ou qualquer situação grave.

Durante uma das montarias no rodeio de São João D’Aliança, um dos animais enganchou o chifre em um dos pinos do curral, o que acabou possibilitando que ele subisse e abrisse uma passagem.

Felizmente, não houve feridos. A equipe de organização, juntamente com os bombeiros civis e salva-vidas presentes, agiu de forma rápida e eficiente, controlando a situação em poucos instantes. A programação seguiu normalmente, com total segurança para o público, competidores e o próprio animal.”

