Vídeo: Trabalhador é atropelado enquanto pintava o meio-fio na PA-160; Parauapebas

Foto: Reprodução | Na tarde desta segunda-feira (15), o trabalhador Luyr Felipe Lima Rodrigues, da Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb), foi atropelado enquanto realizava a pintura de meios-fios na PA-160, nas proximidades da empresa Júlio Simões, em Parauapebas, sudeste do Pará.

De acordo com informações, a vítima estava uniformizada com roupa reflexiva, e o trecho onde o serviço era executado estava sinalizado por dois cones. Mesmo fora da pista, próximo ao canteiro central, ele foi atingido por um veículo Chevrolet Spin branco, com adesivo lateral, possivelmente pertencente a uma instituição de ensino, circunstância que ainda está sendo apurada.

Após o atropelamento, o condutor deixou o local sem prestar socorro. O trabalhador foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico em estado considerado gravíssimo. Até o momento, não há informações atualizadas sobre sua condição de saúde.

As autoridades informaram que analisam imagens de câmeras de segurança e outras evidências com o objetivo de identificar o responsável pelo atropelamento.

