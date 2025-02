Vídeo: Trabalhadores são rendidos por grupo armado no Pará

Trabalhadores são rendidos por grupo armado em Ananindeua. | RBATV

Uma vítima feita refém segue hospitalizada nesta quarta-feira (26).

Colaboradores da empresa Ciclus Amazônia viveram momentos angustiantes na tarde da última terça-feira (25), em uma de suas bases operacionais, localizada no bairro do Aurá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Os funcionários da empresa que presta serviço de limpeza urbana foram feitos reféns por criminosos que invadiram o local. De acordo com a empresa, 22 pessoas foram mantidas reféns e vítimas de agressões físicas e psicológicas, além de terem os seus pertences roubados. Uma delas, inclusive, permanece hospitalizada nesta quarta-feira (26).

Em nota, a A Ciclus Amazônia informou que “presta atendimento médico e psicológico integral aos seus colaboradores que direta e indiretamente foram afetados pelo ocorrido e informa que avalia a continuidade das operações no local (Aurá) mediante a garantia de atendimento aos padrões adequados de saúde e segurança pelas autoridades competentes”.

Também por meio de nota, a Polícia Civil do Pará informou ao DOL que o caso está sendo investigado pela Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO). As vítimas estão sendo ouvidas e equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.

