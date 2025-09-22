Vídeo: Três pessoas ficam feridas após acidente entre carro e moto, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | No início da noite de domingo (21) três pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente na Comunidade Guaraná, região do planalto em Santarém.

De acordo com informações preliminares, o condutor do carro, Ibertino Pereira da Silva, estava sob efeito de bebida alcoólica quando teria colidido com uma motocicleta que estava sendo ocupada por três pessoas, sendo dois adultos e uma criança da mesma família.

As vítimas ficaram com braços e pernas quebrados, além de outras escoriações. Todos foram levados para o Hospital Municipal de Santarém (HMS).

Durante a abordagem de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), o motorista do carro se recusou a fazer o teste de etilômetro. Ele foi conduzido até a Seccional Urbana de Polícia Civil acompanhado de sua advogada para os procedimentos cabíveis.

Estamos apurando sobre o quadro clínico de saúde da família.

VEJA VÍDEO:

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/11:54:03

