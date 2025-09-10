Vídeo: Três trabalhadores morrem em acidente trágico na duplicação da BR-163/MT

Foto: Reprodução | Três trabalhadores morreram em um grave acidente na tarde desta quarta-feira (10), durante as obras de duplicação da BR-163, em Sorriso-MT.

O caso ocorreu no km 729 da rodovia, quando um rolo compactador atingiu os operários. Dois homens morreram ainda no local do acidente, e a terceira vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos depois no Hospital Regional de Sorriso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia técnica foram acionadas para apurar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações detalhadas sobre como o veículo atingiu os trabalhadores.

O trecho da BR-163 segue com interdições parciais para os trabalhos de perícia e retirada dos veículos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações O Território e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/16:43:51

