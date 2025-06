Vídeo: Treta por som alto tem tiro, porrada e PM apagado com caneca de chope

Foto: Reprodução | A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de som alto mas o caso terminou em pancadaria com disparos para o alto.

Conhecido destino paradisíaco para milhares de turistas do Brasil e do mundo, um pequeno vilarejo na cidade baiana de Porto Seguro foi palco de uma confusão que quase terminou em tragédia, no último domingo (1º/6). Uma equipe da Polícia Militar da Bahia (PMBA) foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego envolvendo som alto. No entanto, a intervenção terminou em pancadaria com disparos para o alto e até um “nocaute” levado por um dos policiais.

A confusão ocorreu no bairro Parque Ecológico 1, em Porto Seguro. Dois policiais militares foram agredidos durante uma tentativa de apreensão de um equipamento de som, após denúncia de poluição sonora. De acordo com a Polícia Militar, a residência alvo da ação é recorrente em registros por barulho excessivo. Quando os PMs chegaram ao local, foram recebidos com resistência. O dono do imóvel, identificado como Nilton Henrique Barreiro Silva, de 35 anos, e outros homens, teriam reagido com agressividade.

Veja o vídeo da confusão:

Com o agravamento da situação, reforço policial foi solicitado. Com a chegada da segunda equipe, Nilton Henrique foi detido em flagrante. Os outros envolvidos conseguiram escapar. O equipamento de som acabou apreendido. Conhecido na região pelo apelido de “Faca Cega”, Nilton foi autuado por perturbação do sossego, além de ser acusado por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.

Fonte: Gazeta Web e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/17:23:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...