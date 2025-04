Vídeo: Trisal é flagrado fazendo sexo em via pública em Salvador (BA); moradores se revoltam

Moradores reclamaram com os envolvidos, que estavam encostados em um carro estacionado na rua | Foto: Divulgação / Reprodução

Um trisal foi flagrado fazendo sexo em via pública no bairro de Itapuã, em Salvador. Na gravação, uma moradora reclama que estava passando com a filha no local quando viu a cena. “Baixaria na Praça de Itapuã. As crianças tudo passando aqui. Cadê o respeito? Um bocado de criança passando e você não tem respeito”, disse gritando.

Outros moradores também reclamaram com os envolvidos, que estavam encostados em um carro estacionado na rua. “Tá todo errado esse bagulho aí”, diz um homem. Os três, que estavam com as roupas abaixadas, logo após a reclamações, saíram do local.

A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para a ocorrência. Já a Polícia Civil disse que não localizou registro sobre a situação.

O caso tipifica-se como atentado violento ao pudor (AVP), um crime sexual caracterizado por constranger alguém a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso, sem seu consentimento, mediante violência ou grave ameaça, que prevê pena de reclusão de 6 a 10 anos.

