Vídeo: Ultrapassagem vira disputa perigosa entre carretas na BR-163

Foto: Reprodução | Uma cena absurda e perigosa foi registrada por um motorista que trafegava pela BR-163. No vídeo, dois caminhoneiros aparecem se enfrentando em uma verdadeira “guerra de carretas” no meio da rodovia.

Tudo teria começado após uma ultrapassagem, que resultou em um desentendimento entre os condutores. O que deveria terminar em buzinas ou palavrões, acabou em manobras arriscadas que colocaram em risco não só suas vidas, mas também de quem seguia pela estrada. Uma das carretas acabou sendo empurrada para fora da pista.

Internautas se revoltaram com a imprudência e cobram providências das autoridades. O caso serve de alerta sobre os perigos de deixar a emoção falar mais alto no volante.

