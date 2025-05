VÍDEO: Um dia após ‘Dia das Mães’, influenciadora é agredida pela ex-sogra e imobilizada por ex-namorado

Influenciadora é agredida pela ex-sogra após permitir visita no Dia das Mães | Foto – Divulgação Reprodução / Redes sociais

A influenciadora digital Vanessa Cunha compartilhou um relato chocante de violência nas suas redes sociais, nesta segunda-feira (12), após revelar que foi agredida pela sua ex-sogra, enquanto era imobilizada pelo ex-namorado. A cena ocorreu em São Paulo, no dia após a celebração do Dia das Mães.

Vanessa registrou o ocorrido e relatou que levou chutes, puxões em todo corpo, e que seu ex-companheiro ainda teria a agredido enquanto ela segurava a filha, fruto do relacionamento com o homem que a imobilizava nas filmagens. “O querido me deu um chute com ela no colo! Sinto muito por tudo isso minha filha”, acrescentou.

“Gente, eu tô inteira machucada. Nos braços, nas pernas, no rosto. Que covardia, que covardia. Ele me segurar para ela me bater. Por que não deixou só eu e ela? Que covardia”, relatou em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram.

No vídeo, é possível ver os momentos da agressão, em que Vanessa foi derrubada no chão e levou diversos socos e pontapés no lobby do residencial, enquanto moradores do prédio gravavam a situação sem interferir na briga.

De acordo com a influenciadora, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência em uma da Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. Logo após, Vanessa compartilhou o estado que ficou após levar os golpes, postando imagens que revelavam hematomas e arranhados.

Veja vídeo:

