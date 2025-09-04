VÍDEO: Vaza suposto design do iPhone 17 Pro Max dias

Imagens e vídeos do iPhone 17 Pro Max vazam antes do lançamento, revelando design e possíveis especificações. Confira os detalhes! | Reprodução

O visual exibido no vídeo está em linha com rumores anteriores. Os novos dispositivos da Apple devem ser apresentados na terça-feira (09).

Faltando poucos dias para o anúncio oficial da nova geração de iPhones, supostas imagens e vídeos dos modelos da linha iPhone 17 já circulam amplamente pela internet. A Apple deve apresentar os novos dispositivos na próxima terça-feira (9), mas, como já se tornou comum nos últimos anos, os vazamentos anteciparam muitos detalhes — inclusive sobre o design final do iPhone 17 Pro Max.

O mais recente vazamento vem do conhecido informante Ice Universe, que publicou na rede social chinesa Weibo um vídeo curto que mostra o que seria a produção em massa do iPhone 17 Pro Max em uma fábrica. As imagens mostram diversas unidades do aparelho alinhadas em suas caixas, além de três possíveis opções de cor: preto, cinza e um tom de rosa-claro.

Apesar da baixa resolução e da curta duração — o vídeo tem apenas cinco segundos — o conteúdo chama atenção por parecer autêntico. Ice Universe é um dos informantes mais respeitados do setor e possui um histórico de acertos significativos, embora, como sempre, seja necessário cautela ao analisar conteúdos vazados, especialmente quando se trata de um produto da Apple, empresa conhecida por seu controle rígido sobre informações.

O visual exibido no vídeo está em linha com rumores anteriores. O iPhone 17 Pro Max mantém o módulo de câmeras em formato retangular, ocupando boa parte da parte superior traseira do aparelho. Uma área com coloração diferente na carcaça pode indicar a presença do sistema MagSafe redesenhado.

Em termos de especificações, o vídeo não confirma nenhuma informação técnica, mas diversos analistas já antecipam novidades importantes para toda a linha iPhone 17. Uma delas seria a substituição do acabamento em titânio por um frame de alumínio, além da adoção da tecnologia ProMotion em todos os modelos, o que permitiria uma taxa de atualização de 120 Hz nas telas.

VEJA O VÍDEO:

O processador deve ser o novo A19 Pro, fabricado em 3 nanômetros, prometendo ganhos de eficiência e desempenho. Os modelos Pro devem ter um aumento na memória RAM, passando de 8 para 12 GB, além da inclusão de uma câmara de vapor para melhor dissipação de calor.

Na parte fotográfica, os rumores indicam melhorias consideráveis. A câmera frontal pode passar a ter 24 megapixels, enquanto a telefoto do Pro Max teria um sensor de 48 MP com zoom óptico de 3,5x. A bateria do modelo mais avançado deve chegar a 5.000 mAh, com suporte a carregamento de 25W.

A Apple deve apresentar quatro modelos na próxima semana: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e o novo iPhone 17 Air — este último deve substituir o tradicional modelo Plus, com um design mais fino e leve.

Fonte: Tecmundo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/08:00:52

