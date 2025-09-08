Vídeo: Veículo desgovernado atinge carro estacionado e poste antes de capotar, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | O início da noite deste sábado (06) foi marcado por um grave acidente no bairro Buritizal, em Novo Progresso. Por volta das 18h10, um motorista que conduzia um Fiat Uno Way passou mal durante a direção, perdeu o controle do veículo e acabou provocando uma sequência de colisões.

Relatos apontam que o carro descia a Avenida Pará em alta velocidade, chegando a ultrapassar 100 km/h. No final do asfalto, o veículo atingiu um carro estacionado, colidiu contra um poste de energia e capotou logo em seguida.

O impacto assustou moradores da região, que saíram às pressas para ajudar. Testemunhas conseguiram desvirar o carro e retirar a vítima, que estava presa embaixo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal, onde permanece sob cuidados médicos.

De acordo com relatos, a tragédia poderia ter sido ainda maior caso houvesse pedestres na rua no momento do acidente.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações do Progresso Urgente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/04:13:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...